باكستان تكافح للسيطرة على التلوث الهوائي

أصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء أوامرها بالإغلاق المبكر لجميع الأعمال التجارية.

وأصدرت محكمة لاهور العليا أوامرها للسلطات بضمان إغلاق المؤسسات التجارية بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش)، وذلك ضمن جهود السيطرة على المستويات الخطيرة للتلوث الهوائي في المدينة.

وبلغت جودة الهواء في المدينة الواقعة بشرق باكستان، وفقا لهيئة "اي كيو اير" البحثية البيئية 342 على مؤشر جودة الهواء، فيما تعد أعلى قراءة، مما يجعل لاهور المدينة الأكثر تلوثا في العالم اليوم الثلاثاء.

وكانت حكومة إقليم البنجاب قد أقرت بالفعل عددا من الاجراءات التي تتضمن ارتداء الكمامات بشكل ملزم في 10 مناطق تعاني من الدخان، بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات التعليمية من الجمعة حتى الأحد.

من ناحية أخرى، قال نسيم الرحمن، المتحدث باسم إدارة الحماية البيئة في البنجاب، إن الوكالة أغلقت المئات من الوحدات الصناعية التي تبث دخانا، وقامت بتغريمها. وقد غلف دخان أبيض ما لا يقل عن عشر مناطق بإقليم البنجاب، ومن بينها العاصمة الإقليمية لاهور، التي يقطن بها أكثر من 11 مليون نسمة.