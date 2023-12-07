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باحثون يرصدون تراجع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون في موقع قتالي
7 ديسمبر 2023 23:34

أشارت تقديرات باحثين ألمان، إلى حدوث تراجع قوي في المساعدات الدولية العسكرية والمالية لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية. 
وأعلن معهد الاقتصاد العالمي (آي إف دبليو) في مدينة «كيل» شمالي ألمانيا، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تلقت في الفترة بين أغسطس حتى أكتوبر الماضيين تعهدات بحزم مساعدات بقيمة 2,11 مليار يورو، لافتا إلى أن هذه القيمة تعادل ما يزيد بقليل عن عُشر مبلغ المساعدات الذي تم التعهد به لأوكرانيا في نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل التعهدات بين الشهرين المذكورين أدنى قيمة مساعدات يتم التعهد بها لأوكرانيا منذ يناير 2022 أي قبل بدء الأزمة الحالية. 
يسجل المعهد بانتظام كل تعهدات المساعدات التي تقدم إلى أوكرانيا. 
من جانبه، قال كريستوف تريبيش رئيس فريق متتبع دعم أوكرانيا في المعهد «تؤكد أرقامنا الانطباع بوجود موقف متردد من جانب الداعمين خلال الشهور الماضية»، مشيرا إلى أن أوكرانيا تزداد اعتمادا على عدد قليل من الداعمين الكبار مثل ألمانيا والولايات المتحدة. 
وثمة مناقشات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تقديم حزم دعم بقيمة كبيرة، لكن هذه المناقشات تواجه في الجانبين تعثرا بسبب خلافات سياسية. 
وقال تريبيش:«نظرا لعدم اليقين حيال الحصول على المزيد من المساعدات الأميركية، فلا يمكن لأوكرانيا سوى أن تأمل في أن يصادق الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعداته البالغة 50 مليار يورو التي أعلن عنها منذ فترة طويلة».

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المصدر: د ب أ
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