ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم

وقّع حاكم الولاية تكساس، الاثنين، قانونا يسمح للشرطة باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.

وقد يفضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفدرالية التي تضع وتطبق عموما قوانين الهجرة.

واتهم أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، إدارة الرئيس جو بايدن ب"عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية".

وقال أبوت إن "التقاعس المتعمد دمّر أميركا". وأضاف حاكم تكساس أن ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ يناير 2021.

غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس

ودافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستوريا وقال إن تكساس تُركت "لتدافع عن نفسها".

وأوضح أن القانون الذي أقره برلمان ولاية تكساس، ذو الغالبية الجمهورية، كان ضروريا ل"وقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس".

والقانون، المعروف اختصارا بالرمز "إس بي4"، يجعل "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية".

وتصبح المخالفات المتكررة "جريمة الدخول غير القانوني المتكرر التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما"، وفق أبوت.

ويوفر مشروع القانون أيضا "آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها".

ومن المقرر أن يدخل القانون، المتوقع أن تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس المقبل.