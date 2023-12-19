الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم

حرس الحدود في تكساس يعتقل مهاجرين
19 ديسمبر 2023 16:56

وقّع حاكم الولاية تكساس، الاثنين، قانونا يسمح للشرطة باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.
وقد يفضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفدرالية التي تضع وتطبق عموما قوانين الهجرة.
واتهم أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية المكسيكية، إدارة الرئيس جو بايدن ب"عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية".
وقال أبوت إن "التقاعس المتعمد دمّر أميركا". وأضاف حاكم تكساس أن ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ يناير 2021.

أخبار ذات صلة
البيت الأبيض ينتقد تصريحات لترامب حول المهاجرين
ماكرون يدعو لـ«تسوية ذكية» بشأن مشروع متعلق بالهجرة
  • غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس
    غريغ أبوت، حاكم ولاية تكساس

ودافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستوريا وقال إن تكساس تُركت "لتدافع عن نفسها".
وأوضح أن القانون الذي أقره برلمان ولاية تكساس، ذو الغالبية الجمهورية، كان ضروريا ل"وقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس".
والقانون، المعروف اختصارا بالرمز "إس بي4"، يجعل "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية".
وتصبح المخالفات المتكررة "جريمة الدخول غير القانوني المتكرر التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما"، وفق أبوت.
ويوفر مشروع القانون أيضا "آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها".
ومن المقرر أن يدخل القانون، المتوقع أن تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس المقبل. 

المصدر: وكالات
تكساس
حاكم ولاية أميركية
الهجرة
المهاجرون
ترحيل
ترحيل المهاجرين
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
فريق يتفقد مبنى أصابته طائرة مسيّرة في العاصمة موسكو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تعلن إحباط هجوم على العاصمة موسكو
اليوم 17:35
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
علوم الدار
"إقامة دبي" تُحبط أعمال شبكة دولية متورطة في الهجرة غير الشرعيّة
اليوم 17:19
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «العُلا الدولية»
الرياضة
منتخب «التقاط الأوتاد» يحرز برونزية «العُلا الدولية»
اليوم 17:13
حرس الحدود في تكساس يعتقل مهاجرين
الأخبار العالمية
ولاية أميركية تسنّ قانوناً لاعتقال المهاجرين وترحيلهم
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©