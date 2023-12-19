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أردوغان يرى إشارات تساعد على قبول انضمام السويد للناتو

علم السويد والناتو
19 ديسمبر 2023 20:35

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الثلاثاء، إن تطورات إيجابية تتعلق ببيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة وحظر أسلحة تفرضه كندا ستساعد البرلمان التركي على التحرك نحو التصديق على طلب السويد للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو).
بعد فترة طويلة من عدم الانحياز، طلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف، العام الماضي. لكن تركيا، العضو في الحلف، أبدت اعتراضات على ما قالت إنه حماية الدولتين لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.
وأيدت تركيا طلب فنلندا للانضمام إلى الحلف في أبريل الماضي، لكنها، إلى جانب المجر، أبقت طلب السويد معلقا.
وجاء، في نص نشره مكتب الرئيس التركي، أن أردوغان قال للصحفيين في رحلة عودته من المجر "التطورات الإيجابية التي نتوقعها فيما يتعلق (بشراء) طائرات إف-16 (الأميركية) ووعود كندا (بشأن رفع حظر الأسلحة) ستساعد برلماننا على اتباع نهج إيجابي تجاه السويد... كل هذه الأمور متصلة ببعضها".
وطلبت تركيا في أكتوبر، عام 2021، شراء 40 طائرة مقاتلة إف-16 أميركية و79 مجموعة تحديث لطائراتها الحربية.
وتؤيد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصفقة، البالغة قيمتها 20 مليار دولار، لكن الكونجرس الأميركي اعترض عليها.
وقال تقرير صحفي إن كندا وافقت على إعادة فتح المحادثات مع تركيا، حليفتها في شمال الأطلسي، فيما يتعلق برفع قيود التصدير على أجزاء من الطائرات المسيرة بعد أن أشار أردوغان في يوليو إلى أن السويد ستحصل على موافقة تركيا.
وقال أردوغان إنه ناقش مسألة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي مع الرئيس الأميركي بايدن في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي.
وأضاف أردوغان "في المكالمة، قال السيد بايدن: مرر هذا (طلب السويد الانضمام لعضوية الحلف) في البرلمان وسأحصل على إقرار من الكونجرس" لبيع طائرات إف-16.

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