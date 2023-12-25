تضرر عشرات الآلاف جراء الفيضانات في تايلاند

تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات أدت إلى تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص في أقصى جنوب تايلاند، وفق ما ذكرت السلطات الاثنين.

واضطرت اثنتا عشرة مدرسة على الأقل في إقليمي يالا وناراثيوات إلى إغلاق أبوابها، كما تم قطع بعض الطرق وخطوط السكك الحديد.

وأظهرت الصور الملتقطة في هذه المنطقة النائية المنازل والمتاجر وقد غمرتها المياه الموحلة والسكان وهم يحتمون بالطوابق العليا.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى غرق ما لا يقل عن سبعة قوارب في خليج تايلاند وبحر أندامان منذ الجمعة.

واشارت هيئة السكك الحديد الوطنية في المملكة إلى أن تسيخ القضبان أدى إلى توقف حركة القطارات المتجهة نحو الحدود الماليزية في بلدة يالا.

وطلبت السلطات من سكان هذه الأقاليم الاستعداد للإخلاء في حال ارتفع منسوب الفيضانات.