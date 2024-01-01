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صور.. موجات تسونامي تضرب اليابان إثر سلسلة زلازل قوية

أمواج تسونامي عقب زلزال اليابان
1 يناير 2024 17:54

ضربت زلازل قوية وسط اليابان، اليوم الاثنين، ما تسبب في حدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد ودفع بالسلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بعدما ضرب الزلزال منطقة "نوتو" في مقاطعة "إيشيكاوا" قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".
وأضاف مذيع من هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "نحن نعلم أن منازلكم وممتلكاتكم عزيزة عليكم، لكن حياتكم أهم من أي شيء آخر. اهربوا إلى أعلى المناطق الممكنة".

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء "واجيما" في مقاطعة "إيشيكاوا" عند الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت قوته 7,5 درجة قبل 10 دقائق تقريباً على ذلك.
وأظهرت صور، بثها التلفزيون الياباني، اندلاع حريق في "واجيما" من دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

  • ونُشر مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر منازل خشب قديمة منهارة. ويسمع فيه شخص يطلب المساعدة ويقول "نحن في وضع مروع. من فضلكم تعالوا وساعدونا. مدينتي في وضع مروع".
    بدوره، حذّر مركز الإنذار من "أمواج تسونامي في المحيط الهادئ من احتمال حدوث أمواج تسونامي خطرة (...) في منطقة قطرها 300 كيلومتر حول مركز الزلزال على طول ساحل اليابان".
    وأعلنت حالة "الإنذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي، اليوم الاثنين، بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.
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وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية، عبر تطبيق تلغرام "قد تطال موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي". وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.
وسجّلت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية 21 زلزالاً بقوة أدناها أربع درجات في شبه جزيرة "نوتو" خلال ما يزيد قليلاً عن ساعة ونصف الساعة.
وسجّل أقواها عند الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ) في الطرف الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة. وبعدما سجّل بداية بقوة 7,4 درجات، عدّلتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى 7,5 درجات ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى 7,6.

  • آثار الزلزال في اليابان
    آثار الزلزال في اليابان

وانقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيغاتا، وفق ما أفادت المرافق المحلية.
كذلك، أغلقت طرق سريعة رئيسية، اليوم الاثنين، في محيط مركز الزلازل وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق، وعُلّقت رحلات قطار "شينكانسن" السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة "نوتو"، بحسب شركة السكك الحديد اليابانية.

    وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزالياً مرتفعاً. وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وإلى حوض المحيط الهادئ.
    لذلك، تفرض السلطات في الأرخبيل معايير بناء صارمة بحيث تكون المباني عموما مقاومة للزلازل القوية فيما السكان معتادون على هذه المواقف التي يستعدون لها بانتظام.
  • انهيار جزء من مبنى جراء زلزال اليابان
    انهيار جزء من مبنى جراء زلزال اليابان

وتعرضت البلاد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد "تسونامي"، وأودى بـ18 ألفاً و500 شخص بين قتيل ومفقود.

المصدر: وكالات
تسونامي
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زلزال اليابان
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