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كوريا الجنوبية تخطط لإطلاق وكالة فضاء كاملة في مايو

أرشيفية
12 يناير 2024 09:16

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، أمس أنها تخطط لإطلاق وكالة فضاء كاملة في مايو المقبل، حيث تسعى كوريا للانضمام إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال رحلات الفضاء.

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية " يونهاب" عن الوزارة قولها، إنها حددت هدفاً طموحاً يتمثل في الاستحواذ على 10% من سوق رحلات الفضاء العالمية في عام 2045.
وستكون إدارة الفضاء الجوي الكورية، المسؤولة عن قيادة برامج الفضاء، وأبحاث الملاحة الجوية والفضاء، ومشاريع استكشاف القمر والمريخ.
وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في العام 2022، عن خطتها لرحلات الفضاء، بما في ذلك مشروع هبوط مركبة فضائية على القمر في 2032 وعلى المريخ في 2045، كما تخطط لإنشاء أكثر من 2000 شركة ذات صلة بالفضاء، وتوفير حوالي 500 ألف فرصة عمل جديدة.

المصدر: وام
الفضاء
كوريا الجنوبية
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