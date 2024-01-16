كوريا الجنوبية تقدم 8 ملايين دولار مساعدات إضافية لغزة

سيول (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار للمدنيين المتضررين من الحرب على غزة.

وقال متحدث وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي، إن «الحكومة ستقدم 8 ملايين دولار لمساعدة المدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وفق ما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية.

وأوضح متحدث الخارجية أن الحكومة ستناقش تفاصيل المساعدات الإنسانية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

وفي أكتوبر 2023، قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار كمساعدات إنسانية لسكان غزة، عقب اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر من العام ذاته، وفق الوكالة.​​​​​​​

وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً، فيما تطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية، ويعاني سكان غزة من نقص في كل الخدمات والمواد الأساسية.