الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية تقدم 8 ملايين دولار مساعدات إضافية لغزة

مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
17 يناير 2024 01:03

سيول (وكالات)

أخبار ذات صلة
«المنافسة الصعبة» تُبعد المكسيك من «أولمبياد 2036»
«الأونروا»: غزة تشهد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني بسبب الحرب

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 8 ملايين دولار للمدنيين المتضررين من الحرب على غزة.
وقال متحدث وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك، في مؤتمر صحفي، إن «الحكومة ستقدم 8 ملايين دولار لمساعدة المدنيين المتضررين من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وفق ما ذكرته وكالة «يونهاب» المحلية.
وأوضح متحدث الخارجية أن الحكومة ستناقش تفاصيل المساعدات الإنسانية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.
وفي أكتوبر 2023، قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار كمساعدات إنسانية لسكان غزة، عقب اندلاع الحرب على القطاع في 7 أكتوبر من العام ذاته، وفق الوكالة.​​​​​​​
وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهوراً، فيما تطالب المنظمات الدولية وغير الحكومية بتسريع إدخال المساعدات بكميات كافية، ويعاني سكان غزة من نقص في كل الخدمات والمواد الأساسية.

كوريا الجنوبية
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اقتصاد
اتحاد مصارف الإمارات: القطاع المصرفي الوطني يحافظ على قوته ومتانته رغم التحديات العالمية
اليوم 10:56
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
الرياضة
«سلة الفرسان» تستعيد «نغمة الانتصارات» في «سوبر غرب آسيا»
اليوم 10:30
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اقتصاد
ارتفاع قيمة التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهراً
اليوم 10:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©