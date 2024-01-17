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تشكيل حكومة جديدة في الكويت تضم 13 وزيراً

تشكيل حكومة جديدة في الكويت تضم 13 وزيراً
18 يناير 2024 01:00

الكويت (الاتحاد)

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مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح

أعلنت الكويت، أمس، تشكيل حكومة جديدة تتضمن 13 وزيراً، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح.
جاء ذلك بحسب مرسوم أميري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، بعد نحو أسبوعين من تكليف أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل أول حكومة في عهده.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه «صدر الأربعاء، المرسوم الأميري بتشكيل وزارة جديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيراً».
وتضمن المرسوم الأميري إشارة إلى تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء في 4 يناير الجاري، وتكليفه بتشكيل حكومة ضمت 13 وزيراً.
ووفق المرسوم، جاء فهد الصباح وزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية بالوكالة، وعماد العتيقي وزيراً للنفط، وكلاهما نائبان لرئيس مجلس الوزراء.
وتولى عبدالله علي عبد الله اليحيا منصب وزير الخارجية، كما تم تعيين عبد الرحمن المطيري وزيراً للإعلام والثقافة، وأحمد العوضي وزيراً للصحة، وفراس المالك الصباح وزيراً للشؤون الاجتماعية، وأنور المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسالم الحجرف وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

الكويت
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