الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الناتو يجري أكبر مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة

قوات عسكرية متعددة الجنسيات من حلف الناتو
18 يناير 2024 19:37

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري، على مدى أشهر.
وهذا أكبر تدريب عسكري ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.
وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر مايو المقبل ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة إضافة إلى السويد، والدولة المرشحة لعضوية الحلف.
وسيناريو تدريب "المدافع الصامد" هو هجوم على أراضي الحلفاء وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي. ونظم الناتو أكبر تدريبات في فترة ما بعد الحرب الباردة في 2018، وشارك فيها نحو 51 ألف جندي. 

أخبار ذات صلة
«الناتو» يجري أكبر تدريب عسكري منذ عقود بمشاركة 90 ألف جندي
السوداني وستولتنبرج يبحثان إنهاء تواجد «التحالف الدولي» في العراق
المصدر: آ ف ب
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
مناورات عسكرية
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
اليوم 18:43
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
الرياضة
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
اليوم 18:41
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غدا
اليوم 18:13
نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر
الترفيه
أرنولد شوارزينغر "يفلت" من السلطات الألمانية
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©