الناتو يجري أكبر مناورات عسكرية منذ نهاية الحرب الباردة

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود بمشاركة 90 ألف عسكري، على مدى أشهر.

وهذا أكبر تدريب عسكري ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.

وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر مايو المقبل ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 31 دولة إضافة إلى السويد، والدولة المرشحة لعضوية الحلف.

وسيناريو تدريب "المدافع الصامد" هو هجوم على أراضي الحلفاء وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي. ونظم الناتو أكبر تدريبات في فترة ما بعد الحرب الباردة في 2018، وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.