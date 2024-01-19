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ألمانيا تدعو لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على المنافسة

كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني (يمين الصورة) وكريستين لاغارد (يسار الصورة) خلال جلسة في منتدى دافوس
19 يناير 2024 20:50

دعا كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، اليوم الجمعة، أوروبا إلى تعزيز قدرتها على المنافسة. 
وفي تعليقه على احتمال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، أعرب ليندنر عن اعتقاده بأن "أوروبا القوية" هي أفضل رد على ذلك الاحتمال. 
وأمام المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، قال السياسي، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، اليوم، إن أفضل استعداد لولاية ثانية لترامب كرئيس هو تعزيز قدرة أوروبا عن خوض المنافسة، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون أوروبا شريكاً على قدم المساواة، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو بتوزيع الأعباء بشكل عادل في حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
وأعرب ليندنر عن قلقه من أن السياسيين في الاتحاد الأوروبي قد يوسعون الدعم الحكومي، وقال: «لكن يجب أن نمنع حدوث سباق في الدعم لا يمكننا تحمله». 
من جانبها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي «أفضل دفاع هو الهجوم. ولكي تتمكن من الهجوم بشكل صحيح، يجب أن تكون قوياً في الداخل»، لافتة إلى أن هذا يعني وجود سوق أوروبي داخلي قوي واتحاد لأسواق رأس المال يوفر للشركات فرص تمويل أفضل. 

 

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المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
التنافسية
كريستين لاغارد
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