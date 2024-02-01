الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سحب دواء ضد ألزهايمر من الأسواق في أميركا

طبيبة تعالج مريضا مصابا بمرض ألزهايمر
1 فبراير 2024 18:53

سُحب من الأسواق دواء ضد مرض ألزهايمر قُدّم على أنه أول علاج لهذه الحالة العصبية التنكسية، على ما أعلنت شركة "بايوجن" الأميركية المصنّعة له الأربعاء.
كانت إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة أجازت، في يونيو 2021، هذا الدواء المسمى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرّعة.
وأثار قرارها جدلا بين الأوساط العلمية والطبية لأنها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكدت أنّ العلاج لم يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية.
ثم تقدم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية. وندد تقرير برلماني أيضاً بموافقة "مليئة بالمخالفات".

  • دواء
    دواء "أدوهيلم"

وأشارت شركة "بايوجن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ"ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض ألزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عادية.
وينتمي الدواء الجديد، الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط، إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين "بيتا أميلويد".
تم اختبار الدواء الجديد في تجربتين على بشر. وأظهر المرضى، الذين تناولوه في إحدى التجربتين، انخفاضاً في التدهور المعرفي لديهم.
وأشار تقرير برلماني عام 2022، إلى أنّ  إدارة الأغذية والعقاقير راجعت دواء "أدوهيلم" بالطريقة "التقليدية" على مدى تسعة أشهر، "قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتمنح الترخيص بموجب عملية موافقة سريعة بعد فترة فحص استمرت ثلاثة أسابيع".

المصدر: آ ف ب
ألزهايمر
دواء
سحب
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©