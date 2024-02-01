سحب دواء ضد ألزهايمر من الأسواق في أميركا

سُحب من الأسواق دواء ضد مرض ألزهايمر قُدّم على أنه أول علاج لهذه الحالة العصبية التنكسية، على ما أعلنت شركة "بايوجن" الأميركية المصنّعة له الأربعاء.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة أجازت، في يونيو 2021، هذا الدواء المسمى "أدوهيلم"، من خلال إجراءات مسرّعة.

وأثار قرارها جدلا بين الأوساط العلمية والطبية لأنها خالفت نصيحة لجنة من الخبراء أكدت أنّ العلاج لم يثبت فعاليته بشكل كافٍ خلال التجارب السريرية.

ثم تقدم عدد كبير من أعضاء اللجنة باستقالاتهم احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية. وندد تقرير برلماني أيضاً بموافقة "مليئة بالمخالفات".

دواء "أدوهيلم"

وأشارت شركة "بايوجن" إلى أنّها أوقفت إنتاج "أدوهيلم" لتخصيص مزيد من الموارد لـ"ليكيمبي"، وهو دواء جديد لمرض ألزهايمر حظي بموافقة في العام الفائت من خلال إجراءات عادية.

وينتمي الدواء الجديد، الذي يشكل "ليكانيماب" مكوّنه النشط، إلى جيل جديد من الأدوية التي تستهدف رواسب بروتين "بيتا أميلويد".

تم اختبار الدواء الجديد في تجربتين على بشر. وأظهر المرضى، الذين تناولوه في إحدى التجربتين، انخفاضاً في التدهور المعرفي لديهم.

وأشار تقرير برلماني عام 2022، إلى أنّ إدارة الأغذية والعقاقير راجعت دواء "أدوهيلم" بالطريقة "التقليدية" على مدى تسعة أشهر، "قبل أن تغيّر مسارها فجأة وتمنح الترخيص بموجب عملية موافقة سريعة بعد فترة فحص استمرت ثلاثة أسابيع".