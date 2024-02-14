الخميس 15 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النواب الأميركي يصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس (أرشيفية)
15 فبراير 2024 02:25

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
بايدن: نسعى لفترة هدوء فورية ومستدامة في غزة لستة أسابيع
عاصفة شتوية تغطي شمال شرقي أميركا بالثلوج

صوت مجلس النواب الأميركي، أمس، لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بتهمة التسبّب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في أول قرار من نوعه منذ 150 عاماً، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن الاتهامات الموجهة إلى الوزير «غير دستورية».
ومن غير المتوقع، أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على عزل مايوركاس، وهو ما يعني بقاءه في منصبه.
وصوت 214 نائباً لصالح القرار، مقابل 213، فيما صوت 3 جمهوريين مع الديمقراطيين ضد القرار.
وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن التاريخ لن ينظر بعين الرضا للجمهوريين في مجلس النواب؛ بسبب «خطوتهم غير الدستورية» التي استهدفت موظفاً عاماً نزيهاً، لأجل «ممارسة ألعاب سياسية».
وقال: إن مايوركاس وهو من أصول كوبية، جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ سياسي مع عائلته، وأمضى أكثر من عقدين في خدمة بلاده بنزاهة.

مجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة
المكسيك
الهجرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي
اليوم 12:01
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
الرياضة
«أوزو» أبرز المرشحين لسباق «لورد جليترز» بميدان
اليوم 11:53
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
الرياضة
عبيد الشامسي: موعد مع الإثارة والتشويق
اليوم 11:51
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اقتصاد
«أدنوك» للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية
اليوم 11:45
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
الرياضة
سلتيكس.. «القمة الكاسحة»!
اليوم 11:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©