النواب الأميركي يصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

واشنطن (وكالات)

صوت مجلس النواب الأميركي، أمس، لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بتهمة التسبّب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في أول قرار من نوعه منذ 150 عاماً، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن الاتهامات الموجهة إلى الوزير «غير دستورية».

ومن غير المتوقع، أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على عزل مايوركاس، وهو ما يعني بقاءه في منصبه.

وصوت 214 نائباً لصالح القرار، مقابل 213، فيما صوت 3 جمهوريين مع الديمقراطيين ضد القرار.

وقال بايدن في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن التاريخ لن ينظر بعين الرضا للجمهوريين في مجلس النواب؛ بسبب «خطوتهم غير الدستورية» التي استهدفت موظفاً عاماً نزيهاً، لأجل «ممارسة ألعاب سياسية».

وقال: إن مايوركاس وهو من أصول كوبية، جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ سياسي مع عائلته، وأمضى أكثر من عقدين في خدمة بلاده بنزاهة.