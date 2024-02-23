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زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي

زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
23 فبراير 2024 18:01

ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكونغرس الأميركي لإقرار حزمة مساعدات إضافية لكييف، قائلا في مقابلة بُثت الخميس إن التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.
وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة بقيمة 60 مليار دولار أميركي لأوكرانيا.
 وجّه زيلينسكي نداءه خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية.
وقال للمذيع بريت باير، خلال مقابلة أجريت بالقرب من خط المواجهة في أوكرانيا "هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم الكونغرس؟ بالطبع. لكن ليس جميعنا".
وحذّر الرئيس الأوكراني أيضا من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة آثار خسارتها الحرب لاحقا. 
وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق. لكن التمويل الحالي نفد، بينما يماطل حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب في تمرير حزمة المساعدات الجديدة.
يعارض ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، مساعدة كييف، واستخدم نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أميركي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح، في مقايضة بين الديمقراطيين والجمهوريين، تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وقال زيلينسكي أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت الماضي، إنه مستعد لاصطحاب ترامب إلى الجبهة الأمامية في أوكرانيا، مضيفا أن صنّاع السياسات يجب أن يروا بأعينهم ما تنطوي عليه الأزمة الحالية الحقيقية.

 

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
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مساعدات عسكرية
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