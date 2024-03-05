الرئيس المجري يصادق على انضمام السويد إلى «الناتو»

وقع الرئيس المجري الجديد تاماس سوليوك، اليوم الثلاثاء ،على قانون يصادق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويختتم توقيع مشروع القانون الذي أقره البرلمان المجري في 26 فبراير الماضي، عملية المصادقة بالنسبة للسويد، حيث كانت المجر آخر دولة صادقت على انضمامها لـ«الناتو».

وتقضي قواعد «الناتو» بأن تخطر كل الدول الأعضاء بـ«الناتو» رسمياً حكومة الولايات المتحدة بالمصادقة على بروتوكولات انضمام السويد.. ومن ثم سيقوم الأمين العام لـ«الناتو» ينس ستولتنبرج، بتوجيه دعوة رسمية للسويد للانضمام إلى الحلف.

وستصبح السويد رسمياً عضواً في «الناتو»، بعد أن تسلم أوراق انضمامها إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. وكانت السويد قد تقدمت بطلب لكي تصبح عضواً في «الناتو» في مايو 2022 .

وكانت المجر آخر دولة في حلف «الناتو» تصادق على عضوية السويد، على الرغم من أن بودابست كانت قد وعدت الحلفاء بأنها لن تكون الأخيرة. واليوم الثلاثاء هو اليوم الأول للرئيس المجري الجديد سوليوك في منصبه. وقال المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاتش، على موقع «إكس» المعروف سابقاً باسم «تويتر».