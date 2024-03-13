مخطط لبناني فرنسي لإعادة إعمار مرفأ بيروت

بيروت (وكالات)

طرح مجموعة من المسؤولين اللبنانيين والفرنسيين، أمس، خطة لإعادة بناء وتنظيم مرفأ بيروت، وذلك عقب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على انفجاره.

وقدمت الحكومة الفرنسية أمس تطويراً لخطة قدمتها شركتا الهندسة الفرنسيتان «ارتيليا» و«ايغيس»، ويركز التطوير على إعادة الأرصفة المدمرة في المرفأ نتيجة الانفجار، وإعادة تنظيم تصميم المرفأ لحركة المرور الساحلي وتحويل المنشأة للطاقة الشمسية. وأجرت شركة «اكسبرتيز فرانس» تقييماً للتوصيات المقدمة لتطوير الأمن في المرفأ، فيما يحتاج لبنان إلى توفير ما يقدر بنحو 60 مليوناً إلى 80 مليون دولار لاستكمال إعادة الإعمار.

وقال مدير عام المرفأ عمر عيتاني: إن لبنان يخطط لاستخدام إيرادات المرفأ التي كانت في ارتفاع – بعد تراجعها وسط جائحة «كوفيد-19» ودخول لبنان في أزمة اقتصادية غير مسبوقة – لتصل إلى 150 مليون دولار في عام 2023. كما حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وممثلون عن الشركات الفرنسية.

وقال ميقاتي للصحفيين: إننا «نعتبر دعم فرنسا للبنان بهذا الصدد ذا أهمية خاصة لأنها تمثل قلب المجتمع الدولي».

وقال ماغرو: إن إعادة بناء مرفأ بيروت هي إحدى «أولويات فرنسا في دعمنا للبنان»، مضيفاً أن «الاقتصاد اللبناني يحتاج بالفعل إلى مرفأ بيروت معاد بناؤه وحديث وآمن».

غير أن الخطة التي قدمت أمس لم تتناول مصير صوامع الحبوب الضخمة في المرفأ، والتي استوعبت الكثير من صدمة الانفجار، ما أدى بشكل فعال إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في أغسطس عام 2020 في بيروت كان أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق، وراح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب أكثر من 7 آلاف، وألحق دماراً واسعاً بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة فيما وصلت قيمة الخسائر المادية إلى أكثر من 15 مليار دولار.