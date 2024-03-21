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الأمم المتحدة: 16.7 مليون شخص يحتاجون لمساعدات إنسانية في سوريا

أرشيفية
22 مارس 2024 02:14

نيويورك (الاتحاد)

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قال غير بيدرسون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، أمس، إن 16.7 مليون شخص في هذا البلد يحتاجون حالياً إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا الرقم هو الأعلى منذ 13 عاماً.
وأوضح في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع السياسي والإنساني في سوريا، أن جميع التطورات بالبلد تسير في «الاتجاه الخاطئ»، وأن هناك انتكاسات في الوضع الإنساني.
وشدد بيدرسون على ضرورة خفض التوتر في سوريا واتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأشار إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مضيفاً: «16.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهذا هو أعلى مستوى منذ 13 عاماً».​​​​​​​

الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
سوريا
الأزمة السورية
جير بيدرسون
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
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