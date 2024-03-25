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زلزال بابوا غينيا الجديدة يخلف أضراراً كبيرة

زلزال بابوا غينيا الجديدة يخلف أضراراً كبيرة
25 مارس 2024 12:23

 ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا اليوم الاثنين أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد.
وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أمس الأحد إن الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.
وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير المحلية اليوم الاثنين إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.
وصرح آلان بيرد حاكم منطقة إيست سيبيك لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الاثنين بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات.
وقال "وقع زلزال لم يكن أحد مستعدا له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن".
وتقع بابوا غينيا الجديدة بمنطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادي، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل.

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المصدر: وكالات
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بابوا غينيا الجديدة
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