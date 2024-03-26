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«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
27 مارس 2024 01:56

غزة (الاتحاد)
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.
وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي أُسْقِطَت منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 574 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وقد ضاعفت دولة الإمارات جهودها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه المساعدات عبر تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية في الدولة متمثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وغيرها من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة.

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وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت، أمس الأول، تنفيذ القوات الجوية الإماراتية وسلاح الجو الملكي الأردني عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على قطاع غزة.
وجاءت هذه العملية في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبشكل خاص في شمال القطاع والمناطق التي يتعذر الوصول إليها. وبلغت كمية المواد الإغاثية التي أُنْزِلَت في هذه العملية 22 طناً من المساعدات.

غزة
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فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
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«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
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