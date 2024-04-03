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الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة اليوم

مجلس الأمة الكويتي
4 ابريل 2024 02:32

الكويت (الاتحاد) 

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يتوجه الناخبون الكويتيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضواً لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ18 «أمة 2024» وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد في انتخابات تعد الثانية من نوعها في تاريخ الحياة البرلمانية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك. 
وتنطلق عملية الاقتراع في الساعة الـ12 ظهراً على أن تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة الـ12 ليلاً ثم تبدأ عملية فرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين من بين 200 مرشح بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة. 
ويحق لـ 834733 ناخباً وناخبة بواقع 405948 من الذكور و428785 من الإناث التصويت لاختيار مرشح واحد من بين مجموع المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بحيث يمثل كل دائرة المرشحون العشرة الأوائل فيها. 
وأمس الأول، دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الناخبين إلى حسن اختيار من يمثلونهم وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، قائلاً: «اختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم».

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