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إجراءات تأديبية بحق 400 شرطي في ألمانيا للاشتباه في ارتباطهم بالتطرف

أرشيفية
5 ابريل 2024 02:34

برلين (الاتحاد)

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يخضع ما لا يقل عن 400 شرطي في الولايات الألمانية لإجراءات تأديبية أو تحقيقات للاشتباه في أن لديهم آراء يمينية متطرفة أو يدعمون أيديولوجيات المؤامرة، وفقاً لتقرير نشرته مجلة شتيرن الألمانية. وكان هذا نتيجة مسح لوزارات الداخلية في 16 ولاية، حسبما ذكرت المجلة. 
وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا هربرت ريول لمجلة شتيرن: «ضباط الشرطة الذين لا يلتزمون بالدستور ويتبعون آراء متطرفة يشكلون خطراً كبيراً على الديمقراطية وسيادة القانون»، مضيفاً أنه لا يريد هؤلاء الأشخاص في قوة الشرطة. 
ونقلت المجلة عن أولي جروتش، مفوض الشرطة في البرلمان الألماني قوله: «نحن نعيش في أوقات يحاول فيها المتطرفون اليمينيون عمداً زعزعة استقرار قوات الشرطة». والتحقيقات في احتمال وجود متطرفين في صفوف السلطات الأمنية وسلطات الولايات مستمرة منذ سنوات. ونشرت وزارة الداخلية الاتحادية تقريراً عن الوضع في عام 2022، وفي ذلك الوقت، تم الكشف عن أنه على مدى ثلاث سنوات، كان هناك 327 موظفاً في السلطات الأمنية الاتحادية، وسلطات الولايات في ألمانيا على صلة بالتطرف اليميني.

الشرطة الألمانية
ألمانيا
التطرف
مكافحة التطرف
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