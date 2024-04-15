375 طن مساعدات إماراتية إلى شمال غزة خلال العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أرسلت دولة الإمارات 375 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد، إلى شمال غزة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال 4 عمليات إسقاط جوية نفذتها «طيور الخير» إسهاماً بتلبية احتياجات الأهالي، ولبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المناسبة وللتخفيف من معاناتهم.

وتوزعت المساعدات التي احتوت على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة، على 125 طناً في اليوم الأول من العيد العاشر من أبريل، و81 طناً في 11 أبريل، و 87 طناً في 12 أبريل و82 طناً في 13 أبريل. وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال غزة، ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

كما نظمت مدينة الإمارات الإنسانية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر ومجموعة «ماجد الفطيم» العديد من الفعاليات المتنوعة والمبادرات الخيرية لمشاركة الأشقاء الفلسطينيين فرحة عيد الفطر السعيد.

وهدفت المبادرة التي جسدت قيم التكافل والتضامن إلى تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل الإيجابي، وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، وتلبية احتياجاتهم بجانب إضفاء البهجة والفرح على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وقال مبارك القحطاني المتحدث الرسمي عن مدينة الإمارات الإنسانية: «نحن في مدينة الإمارات الإنسانية نشعر بالسعادة البالغة لاستقبالنا عيد الفطر المبارك، مع أشقائنا القادمين من غزة، كما نثمن تعاون الجهات بما يتعلق بتقديم المبادرات والأنشطة، وتحديداً هيئة الهلال الأحمر ومجموعة ‘ماجد الفطيم‘، وندرك أهمية تقديم الدعم والمساعدة لمن في حاجة إليها».

وأضاف: «تعكس هذه المبادرات روح التكافل والتضامن، ونتمنى أن تسهم في إضفاء البهجة والفرح على قلوب الجميع في هذا العيد المبارك، وتخفيف معاناتهم وألمهم بسبب الحرب».

من جانبه، أكد حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات الإمارات المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل غزة وخارجها.

وأشار إلى أن مشاركة الأشقاء الفلسطينيين المقيمين بمدينة الإمارات الإنسانية فرحة العيد، تأتي ضمن برامج الدعم النفسي التي يحتاجونها والتي لا تقل أهمية عن المساعدات الإنسانية الأخرى التي تقدم لهم.

من جهته، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «ندرك في شركة ماجد الفطيم، أهمية ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، وانطلاقاً من موقعنا كمؤسسة إماراتية، نحرص على القيام بمسؤولياتنا وتوفير المساعدة والدعم للجهود الإنسانية التي تقدمها مدينة الإمارات الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي».

وشملت هذه المبادرة مجموعة من الأنشطة المتنوعة، حيث تم تجهيز صالة ألعاب مؤقتة من «ماجيك بلانيت»، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تضمنت تجهيز شاشة سينما متنقلة لمدة ثلاث ليال وعروض لـ 6 أفلام سينمائية. كما تم توزيع 6000 حقيبة تضمنت وجبات خفيفة إلى جانب توزيع 1200 قطعة ملابس ضمن «كسوة العيد» بالإضافة إلى قسائم شرائية من كارفور بقيمة 200 ألف درهم.

وقدم العاملون في شركة «ماجد الفطيم» الألعاب الجديدة كتبرعات للأطفال في المدينة.