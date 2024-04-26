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مقتل 10 أشخاص جراء حريق بفندق في البرازيل

مقتل 10 أشخاص جراء حريق بفندق في البرازيل
26 ابريل 2024 18:36

قضى عشرة أشخاص على الأقل في حريق اندلع ليل الخميس إلى الجمعة في فندق في بورتو اليغري بجنوب البرازيل، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء.
وقال جهاز الإطفاء في ولاية ريو غراندي دو سول في بيان «تم تأكيد مصرع عشرة أشخاص»، موضحاً أن الفندق يعمل في شكل «غير قانوني».
وتوجه أطباء شرعيون إلى الموقع للتعرف على الضحايا والتحقيق في أسباب الحريق.
تم إنقاذ ونقل عدة أشخاص إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب رئيس بلدية بورتو أليغري، سيباستياو ميلو، بدون أن يحدد العدد. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أحد عشر شخصاً.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام محلية النيران تستعر في مبنى مكون من ثلاثة طوابق ورجال الإطفاء يعملون على إخمادها.
ووصل فريق الإطفاء إلى مكان الحادث حوالي الساعة الثانية صباحًا (05,00 بتوقيت غرينتش)، وتمكن من السيطرة على الحريق بعد حوالي ثلاث ساعات.

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المصدر: آ ف ب
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