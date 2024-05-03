مقتل 20 شخصاً جراء حادث حافلة في باكستان

قضى 20 شخصاً على الأقل في حادث مروري في شمال باكستان الجمعة عندما انحرفت حافلتهم عند منعطف وسقطت في واد على نهر السند، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وكانت الحافلة تقوم برحلة بين روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، ومدينة غلغت.

وقال عزمت شاه المسؤول في الشرطة في بلدة شيلاس الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتراً من موقع الحادث، إن "عشرين شخصاً قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في الحادث".

وأوضح في حديث لوكالة فرانس برس أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عند منعطف فسقطت في الوادي الذي يمر به نهر السند.

وأفاد المسؤول في الشرطة بأن خمسة من المصابين حالتهم حرجة وسينقلون إلى غلغت.



