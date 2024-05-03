الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 20 شخصاً جراء حادث حافلة في باكستان

مقتل 20 شخصاً جراء حادث حافلة في باكستان
3 مايو 2024 10:56

قضى 20 شخصاً على الأقل في حادث مروري في شمال باكستان الجمعة عندما انحرفت حافلتهم عند منعطف وسقطت في واد على نهر السند، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.
وكانت الحافلة تقوم برحلة بين روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، ومدينة غلغت.
وقال عزمت شاه المسؤول في الشرطة في بلدة شيلاس الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتراً من موقع الحادث، إن "عشرين شخصاً قتلوا وأصيب 21 آخرون بجروح في الحادث".
وأوضح في حديث لوكالة فرانس برس أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عند منعطف فسقطت في الوادي الذي يمر به نهر السند.
وأفاد المسؤول في الشرطة بأن خمسة من المصابين حالتهم حرجة وسينقلون إلى غلغت.

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل سفير باكستان
مقتل 4 إرهابيين شمالي باكستان
المصدر: آ ف ب
باكستان
آخر الأخبار
كلوب وصلاح.. «المشكلة انتهت»!
الرياضة
كلوب وصلاح.. «المشكلة انتهت»!
اليوم 14:09
شبح الغيابات يطارد خورفكان
الرياضة
شبح الغيابات يطارد خورفكان
اليوم 14:00
يوفنتوس وروما.. «معركة الأبطال»!
الرياضة
يوفنتوس وروما.. «معركة الأبطال»!
اليوم 13:50
‏محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي ‎دبي لسباق الخيل
علوم الدار
‏محمد بن راشد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي ‎دبي لسباق الخيل
اليوم 13:45
«محاربي الإمارات» تحتفل بـ «اليوبيل الذهبي»
الرياضة
«محاربي الإمارات» تحتفل بـ «اليوبيل الذهبي»
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©