البرازيل واليابان تتفقان على حماية غابات الأمازون

اتفق الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، بما في ذلك تحسين حماية غابات الأمازون المطيرة.

ووقع الجانبان، خلال محادثات جرت بينهما أمس الجمعة، اتفاقية تعاون شاملة حول إزالة الكربون وغيرها من القضايا البيئية تحمل اسم «مبادرة الشراكة الخضراء»، وتشمل تقديم مساهمات مالية ومساعدات لتجديد الأراضي الزراعية المتدهورة لمنع إزالة الغابات، وتعزيز الزراعة المستدامة.

وقال رئيس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البرازيلي، عقب المحادثات إن بلاده ستقدم إسهاما لتحقيق الحياد الكربوني في العالم، بينما دعا لولا دا سيلفا إلى مزيد من الاستثمار في شركات الطاقة النظيفة، مؤكدا أن تغير المناخ مشكلة بالغة الخطورة.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني يقوم حاليا بجولة في أميركا الجنوبية.