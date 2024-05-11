أذربيجان وأرمينيا تتفقان على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة

باكو (وكالات)

اتفق وزيرا خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة بين بلديهما.

وعقد الوزيران جولة مباحثات اختتمت أمس، في مدينة ألماتي عاصمة كازاخستان، وذلك في إطار مفاوضات لإبرام اتفاق سلام.

وأكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، أن المباحثات شملت مواد مسودة «الاتفاق الثنائي بشأن إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين»، مشيرة إلى وجود اختلافات في الرأي بين البلدين، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا التي تنتظر الحل.

وأمس الأول، ذكر بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أن اللقاء بين بيرموف وميرزويان، جرى في مبنى دار الصداقة في ألماتي.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أن بلاده ستستضيف مفاوضات «اتفاق السلام» بين أذربيجان وأرمينيا، في مدينة ألماتي.

وأكد الرئيس توكاييف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاجتماع سيخدم التنفيذ العملي للاتفاقيات الأذربيجانية الأرمينية، وسيساهم في الترسيخ السريع لسلام قوي وطويل الأمد في جنوب القوقاز.