الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة
12 مايو 2024 01:29

باكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
3.8 مليون مستثمر مسجل في منصة «تبادل» الرقمية
الصايغ ومساعد رئيس أذربيجان يبحثان التعاون الثنائي

اتفق وزيرا خارجية أذربيجان جيهون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، على مواصلة المفاوضات لحل القضايا العالقة بين بلديهما.
وعقد الوزيران جولة مباحثات اختتمت أمس، في مدينة ألماتي عاصمة كازاخستان، وذلك في إطار مفاوضات لإبرام اتفاق سلام.
وأكدت وزارة الخارجية الأذربيجانية، في بيان، أن المباحثات شملت مواد مسودة «الاتفاق الثنائي بشأن إقامة السلام والعلاقات بين الدولتين»، مشيرة إلى وجود اختلافات في الرأي بين البلدين، وأن الوزيرين اتفقا على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا التي تنتظر الحل.
وأمس الأول، ذكر بيان لوزارة الخارجية الكازاخستانية، أن اللقاء بين بيرموف وميرزويان، جرى في مبنى دار الصداقة في ألماتي.
والأسبوع الماضي، أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، أن بلاده ستستضيف مفاوضات «اتفاق السلام» بين أذربيجان وأرمينيا، في مدينة ألماتي.
وأكد الرئيس توكاييف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاجتماع سيخدم التنفيذ العملي للاتفاقيات الأذربيجانية الأرمينية، وسيساهم في الترسيخ السريع لسلام قوي وطويل الأمد في جنوب القوقاز.

أذربيجان
أرمينيا
كازاخستان
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
رجل أفغاني يحمل متعلقاته في أعقاب فيضان مفاجئ في قرية «لاقيها» بمنطقة مقاطعة بغلان (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات
12 مايو 2024
جانب من جلسة التصويت على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
12 مايو 2024
مسنة وطفل ينتظران مع متعلقاتهما قبل الإخلاء من رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
12 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©