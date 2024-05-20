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نقل جثامين ضحايا المروحية التي أقلت الرئيس الإيراني ومرافقيه

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
20 مايو 2024 11:02

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الإنقاذ انتشلت صباح الاثنين، جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيه الذين كانوا في المروحية التي تحطمت الأحد في شمال غرب البلاد.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي: نحن ننقل الجثث إلى "تبريز" مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث، معلناً انتهاء عمليات البحث.

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ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية مقطعاً يوضح عمليات الإخلاء التي أجرتها طواقم الهلال الأحمر الإيراني والجيش لجثامين ضحايا المروحية التي أقلت الرئيس الإيراني ومرافقيه.

 

المصدر: وكالات
إيران
إبراهيم رئيسي
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