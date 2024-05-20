الثلاثاء 21 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طهران تحدد موعد انتخابات الرئاسة إثر وفاة الرئيس الإيراني

إيرانيون يتجمعون حدادا على الرئيس إبراهيم رئيسي
21 مايو 2024 00:38

أعلنت إيران أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان.
وقالت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء إن تسجيل المرشحين سيتم في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو، على أن تكون فترة الحملة الانتخابية من 12 إلى 27 يونيو.
ينتخب الرئيس الإيراني لولاية مدتها أربع سنوات. كان رئيس انتخاب في يوينو 2021.
وتولى محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، الرئاسة مؤقتا وفقا للدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما.

أخبار ذات صلة
شولتس يبعث برقية عزاء إلى الحكومة الإيرانية بعد وفاة رئيسي
انتخاب موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران
المصدر: وكالات
إيران
انتخابات رئاسية
إبراهيم رئيسي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اليوم 12:58
موراي يودع بطولة جنيف تحت المطر
الرياضة
موراي يودع بطولة جنيف تحت المطر
اليوم 20:32
«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»
الرياضة
«التعادل السادس» يخيم على مواجهة «العميد» و«البرتقالي»
اليوم 20:30
محمد بن راشد يزور مطار زايد الدولي
علوم الدار
محمد بن راشد يزور مطار زايد الدولي
اليوم 20:12
هاميلتون يرشح «المعجزة» لخلافته في مرسيدس
الرياضة
هاميلتون يرشح «المعجزة» لخلافته في مرسيدس
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©