طهران تحدد موعد انتخابات الرئاسة إثر وفاة الرئيس الإيراني

أعلنت إيران أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل، وذلك إثر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان.

وقالت وكالة "إيرنا" الرسمية للأنباء إن تسجيل المرشحين سيتم في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو، على أن تكون فترة الحملة الانتخابية من 12 إلى 27 يونيو.

ينتخب الرئيس الإيراني لولاية مدتها أربع سنوات. كان رئيس انتخاب في يوينو 2021.

وتولى محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني، الرئاسة مؤقتا وفقا للدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما.