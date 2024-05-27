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الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول الهجرة واللجوء
28 مايو 2024 01:21

القاهرة (وكالات) 

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عقدت جامعة الدول العربية، أمس، أعمال الاجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية «إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة» ويستمر لمدة يومين.
وقالت الجامعة العربية في بيان: إن الاجتماع يركز على آخر المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بهدف تحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني في المنطقة العربية المزمع عقده بالقاهرة في يوليو 2024. 
وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص جلسة خلال اليوم الثاني للاجتماع حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. 
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد خطة عمل عملية التشاور لعامي 2025/2024 وبيان اليوم العالمي للاجئين الذي سيصدر بتاريخ 20 يونيو 2024 بالإضافة إلى الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بشأن مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.

الجامعة العربية
جامعة الدول العربية
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