قتلى وعشرات المصابين في تصادم قطارين بالتشيك

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء اصطدم قطار ركاب بقطار شحن في مدينة باردوبيتسه شرق العاصمة التشيكية براغ، وفق ما أعلنته متحدثة باسم خدمة الإنقاذ في وقت مبكر من اليوم "الخميس".

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء السكك الحديدية إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث الذي وقع خلال الليل، مضيفا أن بعضهم أصيب بجروح خطيرة.

ووقع الحادث في مدينة باردوبيتسه، التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر شرق العاصمة براغ.

وحسب شركة السكك الحديدية، فقد كان القطار السريع يقل حوالي 200 راكب، وكان متجها من براغ إلى مدينة كوشيتسه، شرق سلوفاكيا.