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25 قتيلا بهجمات إرهابية في الصومال

أفراد من الجيش الصومالي (أرشيفية)
8 يونيو 2024 19:02

أكد مسؤولون أن 25 شخصا على الأقل قتلوا خلال هجمات إرهابية على أربعة قواعد عسكرية في وسط الصومال اليوم السبت.
وقال أبوكار محمد حسن المتحدث باسم الجيش الصومالي إن جماعة الشباب المتشددة نفذت "هجوما" من عدة اتجاهات في مقاطعة "إلدهير" بمساعدة تفجيرات انتحارية.
وأضاف "قواتنا المسلحة الوطنية والقوات المسلحة المحلية قاتلت بضراوة لمنع المسلحين من السيطرة على المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 إرهابيا".
وأضاف أن جنديين صوماليين على الأقل وثلاث من قوات العشائر المحلية، التي تقاتل إلى جانب الجيش، قتلوا في هجوم اليوم.
وتعرضت جماعة الشباب المتشددة، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، لهزائم كبيرة على يد الجيش الصومالي خلال الأشهر الماضية.

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