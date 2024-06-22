السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتيلان في احتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا

قتيلان في احتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا
22 يونيو 2024 19:33

قتل متظاهر يبلغ 21 عاما خلال الاحتجاجات في كينيا هذا الأسبوع، حسبما أفاد مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان اليوم السبت، ليكون ثاني قتيل يسقط في التظاهرات الرافضة لخطة زيادة الضريبة في العاصمة الكينية نيروبي.
وبدأت الاحتجاجات في العاصمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد.
كانت تظاهرات الخميس في نيروبي سلمية، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه في محاولة لتفريق الحشود التي تجمّعت قرب البرلمان للاحتجاج.
وبحسب المسؤول في المفوضية الكينية لحقوق الإنسان، فإن الشاب إيفانز كيراتو (21 عاما) أصيب خلال التظاهرات.

أخبار ذات صلة
آلاف البلجيكيين يحتجون ضد اليمين المتطرف
الآلاف يتظاهرون في فرنسا تنديدا باليمين المتطرف
  • الشرطة الكينية ترمي قنبلة مسيلة للدموع على متظاهرين في نيروبي
    الشرطة الكينية ترمي قنبلة مسيلة للدموع على متظاهرين في نيروبي

وقال المتحدث إرنست كورنيل إن الشاب "نُقل إلى المستشفى قرابة الساعة 6,00 مساء (15,00 ت غ) الخميس ... وتوفي هناك".
بدأت التظاهرات في نيروبي، الثلاثاء، قبل أن تمتد إلى كافة أنحاء البلاد فيما دعا المتظاهرون إلى إضراب عام في 25 يونيو الجاري.
وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة، أمس الجمعة، إنها "وثقت وفاة" شاب عمره 29 عاما "بسبب إطلاق الشرطة النار، كما يعتقد".
ودافعت إدارة الرئيس الكيني وليام روتو عن مشروع الزيادة الضريبية باعتباره ضروريا لخزينة الدولة ولوقف الاعتماد على الاقتراض من الخارج.

المصدر: وكالات
كينيا
احتجاجات
الضرائب
آخر الأخبار
أنصار حماية الطبيعة والمناخ يتظاهرون في لندن
الأخبار العالمية
آلاف البريطانيين يتظاهرون من أجل حماية الطبيعة والمناخ
اليوم 21:13
الرئيس الفرنسي السابق يتحدث مع ناخبين في الشارع
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي السابق يخوض الانتخابات البرلمانية
اليوم 20:57
سيارة كهربائية تشحن في العاصمة بكين
الأخبار العالمية
الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسألة السيارات الكهربائية
اليوم 20:19
قتيلان في احتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا
الأخبار العالمية
قتيلان في احتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا
اليوم 19:33
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف "هاوتزر" في منطقة خاركيف
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بهجوم على مدينة خاركيف
اليوم 18:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©