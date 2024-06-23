رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية

أعلن باولو فالكو عمدة جزيرة كابري الإيطالية، اليوم الأحد، إصلاح أنبوب ينقل مياه الشرب من البر الرئيسي الإيطالي إلى الجزيرة بالقرب من مدينة نابولي بجنوب البلاد، مضيفاُ أنه يمكن للسائحين مجدداُ العودة لزيارة الجزيرة.

وألغى فالكو الحظر على دخول السائحين القادمين للجزيرة بعدما بدأت المياه في التدفق عبر الانبوب مساء أمس السبت.

وسمح فالكو للسكان الدائمين فقط بالسفر عبر خليج نابولي إلى الجزيرة، حيث أن كابري كانت تفتقد مخزون المياه الكافي لتلبية طلب السكان والسائحين.

واستجابة للضغط من الخطوط الساخنة وشركات السفر، استثني فالكو من الحظر السائحين المقيمين في فنادق، لديها مخزن مياه كاف.