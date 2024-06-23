الأحد 23 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية

رفع حظر دخول السياح إلى جزيرة كابري الإيطالية
23 يونيو 2024 15:19

أعلن باولو فالكو عمدة جزيرة كابري الإيطالية، اليوم الأحد، إصلاح أنبوب ينقل مياه الشرب من البر الرئيسي الإيطالي إلى الجزيرة بالقرب من مدينة نابولي بجنوب البلاد، مضيفاُ أنه يمكن للسائحين مجدداُ العودة لزيارة الجزيرة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تبحث تعزيز التعاون الأمني مع الشرطة الإيطالية
«قمة نارية» بين كرواتيا وإيطاليا في «مجموعة الموت»

وألغى فالكو الحظر على دخول السائحين القادمين للجزيرة بعدما بدأت المياه في التدفق عبر الانبوب مساء أمس السبت.
وسمح فالكو للسكان الدائمين فقط بالسفر عبر خليج نابولي إلى الجزيرة، حيث أن كابري كانت تفتقد مخزون المياه الكافي لتلبية طلب السكان والسائحين.
واستجابة للضغط من الخطوط الساخنة وشركات السفر، استثني فالكو من الحظر السائحين المقيمين في فنادق، لديها مخزن مياه كاف.

المصدر: وكالات
السياحة
إيطاليا
آخر الأخبار
مدرب تركيا لم يحدد مصير جولر من المشاركة أمام التشيك
الرياضة
مدرب تركيا لم يحدد مصير جولر من المشاركة أمام التشيك
اليوم 16:27
«جائزة محمد بن راشد العالمية».. مشاريع مبتكرة وحلول مستدامة لتحديات شح المياه
علوم الدار
«جائزة محمد بن راشد العالمية».. مشاريع مبتكرة وحلول مستدامة لتحديات شح المياه
اليوم 16:24
قتلى جراء انهيار أرضي في الصين
الأخبار العالمية
قتلى جراء انهيار أرضي في الصين
اليوم 16:21
تأهب في سويسرا بعد فيضانات وانهيارات أرضية
الأخبار العالمية
تأهب في سويسرا بعد فيضانات وانهيارات أرضية
اليوم 16:13
زلزال
الأخبار العالمية
هزة أرضية قوية تضرب الشرق الأقصى الروسي
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©