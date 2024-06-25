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«الدولية للهجرة»: اعتراض 973 مهاجراً قبالة السواحل الليبية

مهاجرون غير شرعيين على متن قارب قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
26 يونيو 2024 01:16

حسن الورفلي (بنغازي) 

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قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه تم اعتراض 973 مهاجراً قبالة السواحل الليبية وإعادتهم إلى ليبيا خلال الأسبوع الماضي. 
وقالت المنظمة في بيان إنه «في الفترة من 16 إلى 22 يونيو 2024، تم اعتراض 973 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا». وأوضحت المنظمة أن من بين المهاجرين 44 امرأة و27 طفلاً، مضيفةً أنه تم انتشال 12 جثة لمهاجرين قبالة الساحل الليبي خلال الفترة ذاتها. 
وقالت المنظمة إنه جرى اعتراض ما مجموعه 8754 مهاجراً خلال الأشهر المنقضية من العام الجاري، بينما توفي 332 وفُقد 528 آخرون قبالة الساحل الليبي.. وكانوا جميعاً يحاولون الوصول بطريقة غير نظامية إلى الجانب الأوروبي من البحر الأبيض المتوسط.
 وفي عام 2023، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى البر الليبي 17 ألفاً و190 شخصاً، وذلك أيضاً بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

المنظمة الدولية للهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة
ليبيا
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