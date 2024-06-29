الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القصر الملكي المغربي يعلن وفاة والدة الملك محمد السادس

القصر الملكي المغربي يعلن وفاة والدة الملك محمد السادس
29 يونيو 2024 21:02

أعلن القصر الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم المغفور له الملك الحسن الثاني ووالدة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.  
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي "انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".
وأضاف الناطق باسم القصر الملكي "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون ملك المغرب في وفاة والدته
هزاع بن زايد: الصبر والسلوان للأسرة الملكية والشعب المغربي
المصدر: وكالات
المغرب
وفاة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©