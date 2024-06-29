القصر الملكي المغربي يعلن وفاة والدة الملك محمد السادس

أعلن القصر الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الأميرة للا لطيفة حرم المغفور له الملك الحسن الثاني ووالدة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي "انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 ه، الموافق لـ 29 يونيو 2024 م، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات".

وأضاف الناطق باسم القصر الملكي "وإننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل، نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه ويسكنها فسيح جناته".