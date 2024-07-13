السبت 13 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قوات أمن الصومال تتصدى لهجوم انتحاري في مقديشو (أرشيفية)
13 يوليو 2024 18:11

قال إعلام رسمي وسكان إن ثمانية أشخاص قُتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض السجناء الذين حصلوا على أسلحة وحاولوا الهرب.
وقع الاشتباك المسلح بين قوات الأمن والسجناء في السجن الرئيسي بالعاصمة جنوب المدينة بالقرب من الميناء.
وقال عبدي قاني محمد قلف المتحدث باسم مصلحة السجون على منصة "فيسبوك" إن خمسة سجناء وثلاثة جنود قتلوا في العملية، وأُصيب 21 آخرون معظمهم من السجناء. وأنحى باللوم في الهجوم على "مجموعة عنيفة" من السجناء.
وأضاف أنه لم يهرب أي سجين وأنه سيجري التحقيق في كيفية وقوع الهجوم.
وقال التلفزيون الوطني، في منشور على حسابه على منصة فيسبوك "أنهت قوات السجن الصومالية عملية خاض خلالها سجناء اشتباكا داخل الزنزانة. وأُطلق الرصاص على السجناء الذين حاولوا الهرب".
وأضاف التلفزيون أن السجناء الخمسة الذين قُتلوا أعضاء في حركة الشباب الإرهابية وكان قد حُكم عليهم بالإعدام.
وقال عنصران من أمن السجن، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن قنابل يدوية وأسلحة هُربت إلى داخل الزنزانة وإن السجناء استخدموها لبدء الاشتباك.
وقال شاهد يعيش بالقرب من السجن اسمه عبد الله عدن "سمعنا أعيرة نارية وانفجارا داخل الزنزانة. وتوقف دوي إطلاق النار بعد نحو 15 دقيقة. وطوقت القوات الحكومية المنطقة بأكملها".

أخبار ذات صلة
القوة الأفريقية في الصومال.. دور أساسي لدحر الإرهاب
الجيش الصومالي يدمر أوكاراً لـ«الشباب» جنوب البلاد
المصدر: رويترز
الصومال
مقديشو
محاولة هروب
السجن
جماعة الشباب
سجناء
آخر الأخبار
نجم السلة الأميركية يؤكد أهمية الإعداد في أبوظبي قبل «الأولمبياد»
الرياضة
نجم السلة الأميركية يؤكد أهمية الإعداد في أبوظبي قبل «الأولمبياد»
اليوم 19:32
مكان انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي
الأخبار العالمية
الجمهوريون يجتمعون بعد أيام لترشيح ترامب للرئاسة
اليوم 19:22
هجوم على منشأة نفطية في روسيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حريق بعد غارة بطائرة مسيرة على روسيا
اليوم 19:05
سباق «كأس زايد» للخيول العربية ينطلق في إسبانيا «الأحد»
الرياضة
سباق «كأس زايد» للخيول العربية ينطلق في إسبانيا «الأحد»
اليوم 19:00
صواريخ روسية متطورة
الأخبار العالمية
الكرملين يحذّر من عواقب نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا
اليوم 18:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©