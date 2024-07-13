قتلى خلال محاولة هروب من سجن في الصومال

قال إعلام رسمي وسكان إن ثمانية أشخاص قُتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض السجناء الذين حصلوا على أسلحة وحاولوا الهرب.

وقع الاشتباك المسلح بين قوات الأمن والسجناء في السجن الرئيسي بالعاصمة جنوب المدينة بالقرب من الميناء.

وقال عبدي قاني محمد قلف المتحدث باسم مصلحة السجون على منصة "فيسبوك" إن خمسة سجناء وثلاثة جنود قتلوا في العملية، وأُصيب 21 آخرون معظمهم من السجناء. وأنحى باللوم في الهجوم على "مجموعة عنيفة" من السجناء.

وأضاف أنه لم يهرب أي سجين وأنه سيجري التحقيق في كيفية وقوع الهجوم.

وقال التلفزيون الوطني، في منشور على حسابه على منصة فيسبوك "أنهت قوات السجن الصومالية عملية خاض خلالها سجناء اشتباكا داخل الزنزانة. وأُطلق الرصاص على السجناء الذين حاولوا الهرب".

وأضاف التلفزيون أن السجناء الخمسة الذين قُتلوا أعضاء في حركة الشباب الإرهابية وكان قد حُكم عليهم بالإعدام.

وقال عنصران من أمن السجن، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن قنابل يدوية وأسلحة هُربت إلى داخل الزنزانة وإن السجناء استخدموها لبدء الاشتباك.

وقال شاهد يعيش بالقرب من السجن اسمه عبد الله عدن "سمعنا أعيرة نارية وانفجارا داخل الزنزانة. وتوقف دوي إطلاق النار بعد نحو 15 دقيقة. وطوقت القوات الحكومية المنطقة بأكملها".