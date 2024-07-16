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ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية

رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل غابريال أتال يغادر قصر الإليزيه
16 يوليو 2024 20:57

قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال بعد خسارة الغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة، كما أعلنت الرئاسة في بيان.
وقال قصر الإليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن "تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة" فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة. 
وأضافت الرئاسة "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود إلى القوى الجمهورية للعمل معا" للوصول إلى ائتلاف.
ويكافح ائتلاف اليسار، الذي حصل على أكبر عدد المقاعد في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، من أجل تشكيل الحكومة. لكن الخلافات تعصف بمكونات هذا الائتلاف: حزب فرنسا الأبية، والحزب الاشتراكي، والخضر، والحزب الشيوعي.

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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