7 خطوط طيران تلغي رحلاتها لإسرائيل

القدس (الاتحاد)

ألغت 7 خطوط طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسط تصاعد التوتر بالمنطقة.

وأعلنت شركات يونايتد إيرلاينز ودلتا الأميركيتين، ولوفتهانزا الألمانية، والخطوط النمساوية، والخطوط البلجيكية، وطيران الهند، إلغاء كافة رحلاتها إلى إسرائيل.

وجاء إلغاء الرحلات، بعدما ذكرت تقارير أن طائرة لوفتهانزا المتوجهة من ميونيخ إلى تل أبيب هبطت في مطار لارناكا بقبرص، صباح أمس، قبل أن تعود إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد أن رفض طاقمها التحليق إلى إسرائيل، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن نحو 70 ألف مسافر في مطار بن جوريون، يحاولون اللحاق بآخر الرحلات المغادرة، تحسباً للمزيد من الإلغاءات، فيما يسعى آخرون لإلغاء رحلاتهم خشية عدم تمكنهم من العودة.