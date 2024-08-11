الإثنين 12 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تتواصل شمال اليونان

حريق غابات في اليونان (أرشيفية)
11 أغسطس 2024 12:55

مازالت حرائق الغابات مستمرة في شمال اليونان، بينما يحاول رجال الإطفاء السيطرة على حرائق نائية. وتسبب حريق غابات اندلع في منطقة "سيريس" شمال اليونان في احتراق أراضي غابات في منطقة نائية، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

أخبار ذات صلة
اليونان تجلي مئات الأشخاص جراء حرائق الغابات
اليونان تضع الجيش في حالة تأهب بسبب حرائق الغابات

ويشارك 35 رجل إطفاء وخمس شاحنات وثلاث فرق برية ومروحية في إخماد الحريق. وهناك حريق آخر، اندلع أمس الأول الجمعة، في مدينة "سيريس" أيضا ولكن ليس له جبهة نشطة، لكن يسعى لإخماده 34 رجل إطفاء وفريقان بريان وثماني شاحنات، بدعم من مروحيتين. والحريقان ليسا قريبين من مناطق سكنية، لكن يمثلان تحديا بسبب التضاريس الوعرة. وكانت وسائل إعلام يونانية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن قطاع الإطفاء سيطر على حريق كبير في جزيرة كريت. 

المصدر: وكالات
حرائق الغابات
اليونان
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
الرياضة
خورفكان يكشف عن القميص الجديد
اليوم 12:00
10 حقائق مثيرة للاهتمام
الترفيه
بالصور.. 10حقائق مثيرة للاهتمام
اليوم 11:55
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
الرياضة
بني ياس يتفوق على الشارقة في «التجربة المغلقة»
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة 16 شخصاً بصاعقة في الصين
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©