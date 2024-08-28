100 مليون يورو مساعدات أوروبية لأفغانستان العام الحالي

كابول (وكالات)

أرسل الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو، في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان، منذ بدء العام.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2024، حتى الآن، قدم 100 مليون يورو في صورة مساعدات إنسانية إلى أفغانستان، وهو ما يعادل نحو 111 مليون دولار، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

وقال اريك مامير، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إنه تم تقديم المساعدات للشعب الأفغاني، من خلال منظمات شريكة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ 15 أغسطس 2021، واصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعداته الإنسانية إلى أفغانستان. وفي الوقت نفسه، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونسيف» من أن 23,7 مليون شخص في أفغانستان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

وفي سياق آخر، أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود ارتفاع في عدد حالات الإصابة ببعض الأمراض في أفغانستان خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة مع الشهر السابق له.

وأعلنت الصحة العالمية في تقرير لها، ارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالحصبة خلال شهر يوليو بنسبة 20%، وعدد الحالات المشتبه في إصابتها بالإسهال الحاد بنسبة 67%، وعدد حالات أمراض الجهاز التنفسي الحادة بنسبة 20%.

وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالحصبة في يوليو 7779 حالة، بزيادة تتجاوز نسبة 21% بالمقارنة مع شهر يونيو.