«ستارلينك» تطلق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت شركة «ستارلينك» المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن الذي يصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، الأمر الذي أثار غضب جماعة «الحوثي» بشدة.

وكتبت الشركة على منصة «إكس» فجر الخميس: «ستارلينك متوفر الآن في اليمن».

وتُظهر خريطة على الموقع الرسمي للشركة أن اليمن الذي يشهد نزاعاً منذ 2014، هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتوفر فيه خدمة «ستارلينك».

ونظام «ستارلينك» الذي يتصل بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تابع لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، وتنتشر خدماته في البلدان التي تعاني حروباً وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي السادس من أغسطس الماضي، أقرّت الحكومة اليمنية إطلاقَ الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء «سبأ نيو» الرسمية حينها.

وقالت إن ذلك سيحصل «من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة» التي ستقدم «كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر».

وتتيح شبكة «ستارلينك» المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.

وهنأت السفارة الأميركية في اليمن، عبر إكس، اليمنَ بالحصول على الخدمة معتبرةً أن «هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم».