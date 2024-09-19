الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«ستارلينك» تطلق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن

أرشيفية
20 سبتمبر 2024 01:00

عدن (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: اختطاف «الحوثي» موظفين دوليين يعيق جهود السلام
جهاز نيورالينك لاستعادة البصر ينال الموافقة الأميركية

أعلنت شركة «ستارلينك» المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن الذي يصبح بذلك أول بلد في الشرق الأوسط يحصل على هذه الخدمة، الأمر الذي أثار غضب جماعة «الحوثي» بشدة.
وكتبت الشركة على منصة «إكس» فجر الخميس: «ستارلينك متوفر الآن في اليمن».
وتُظهر خريطة على الموقع الرسمي للشركة أن اليمن الذي يشهد نزاعاً منذ 2014، هو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي تتوفر فيه خدمة «ستارلينك».
ونظام «ستارلينك» الذي يتصل بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تابع لشركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، وتنتشر خدماته في البلدان التي تعاني حروباً وتتأثر فيها خدمات الاتصالات والإنترنت.
وفي السادس من أغسطس الماضي، أقرّت الحكومة اليمنية إطلاقَ الخدمة، وفق ما أفادت وكالة أنباء «سبأ نيو» الرسمية حينها.
وقالت إن ذلك سيحصل «من خلال نقاط بيع المؤسسة الموزعة» التي ستقدم «كافة الخدمات من بيع الأجهزة وتفعيلها وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة وتقديم خدمات أخرى منها الدعم الفني المباشر».
وتتيح شبكة «ستارلينك» المتصلة بأقمار اصطناعية ذات مدار أرضي منخفض، توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية. 
وهنأت السفارة الأميركية في اليمن، عبر إكس، اليمنَ بالحصول على الخدمة معتبرةً أن «هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم».

ستارلينك
الإنترنت الفضائي
الإنترنت
إيلون ماسك
اليمن
آخر الأخبار
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
الرياضة
بيولي يتعهد بـ «موسم جيد» مع النصر
اليوم 09:04
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©