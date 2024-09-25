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انفجار مبنى بمدينة كولونيا الألمانية

انفجار مبنى بمدينة كولونيا الألمانية
25 سبتمبر 2024 09:38

وقع انفجار في مبنى سكني بمدينة كولونيا الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

 وأدى الانفجار إلى احتراق كامل لمقهى في الطابق الأرضي من المبنى، حسبما أعلنت الشرطة.

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ووفقاً للبيانات أبلغ سكان حي بيش عن سماع دوي انفجار قوي قبل الساعة الثالثة صباحاً بقليل، وبعد ذلك بوقت قصير اشتعلت النيران في المقهى وتهشمت نوافذ زجاجية.
وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق، لكن المقهى تعرض لأضرار بالغة. ووفقاً للشرطة، أصيب اثنان من سكان المبنى السكني متعدد الطوابق بجروح طفيفة وتم علاجهما في الموقع للاشتباه في استنشاقهما للدخان الناجم عن الحريق.

ولم يصب أحد جراء الانفجار نفسه، وتم إخلاء المبنى أثناء إخماد الحريق وتمكن السكان بعد ذلك من العودة إلى شققهم.

المصدر: وكالات
ألمانيا
الشرطة الألمانية
انفجار
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