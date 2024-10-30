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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إسبانيا
30 أكتوبر 2024 21:40

أدت فيضانات ناجمة عن تساقط أمطار غزيرة اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مساء الثلاثاء إلى مقتل 72 شخصاً معظمهم في فالنسيا وزرع الفوضى في المناطق المتضررة التي ما زال بعضها معزولاً عن سائر البلاد، وفق هيئة تنسيق أعمال الإنقاذ.تجتاح أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع بعد تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس.
وأعلنت الهيئة الرسمية التي تنسق عمليات الإغاثة بعد ظهر الأربعاء أن «في الوقت الحالي... وصل عدد القتلى إلى 70 شخصاً» في منطقة فالنسيا. ويضاف إلى هذه الحصيلة قتيلان أعلن عنهما حاكم منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة.
ويخشى ارتفاع عدد القتلى مع مواصلة رجال الإنقاذ البحث عن عدد كبير من المفقودين.

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توقف هطول الأمطار الأربعاء في أوتييل ومنطقة فالنسيا، لكن الأمطار التي هطلت غزيرة في اليوم السابق وفي الليل أغرقت العديد من البلدات التي ما زالت معزولة عن العالم وتسببت بحالة من الفوضى، بينما ما زال عشرات الآلاف من السكان بدون كهرباء.
وعلى الرغم من توقع هطول أمطار غزيرة جداً الثلاثاء وإصدار الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إنذاراً أحمر، إلا أنها كانت عنيفة على نحو غير متوقع للغاية لدرجة لم يتمكن معها عدد كبير من السكان من الاحتماء.

 

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
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