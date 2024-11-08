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كشف بعض تفاصيل مكالمة ترامب بعد فوزه مع زيلينسكي

صورة مجمعة لترامب وزيلينسكي
9 نوفمبر 2024 00:36

كشف مسؤول أوكراني رفيع، الجمعة، بأن الملياردير إيلون ماسك شارك في المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وقال المسؤول الرئاسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "أؤكد ذلك"، مشيرا إلى أن ما ورد، في تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي بهذا الشأن الأربعاء، كان صحيحا.
وكان ماسك من أبرز داعمي حملة ترامب، وتؤكد مشاركته في مكالمة رسمية علاقته الوثيقة بالرئيس الأميركي المنتخب.
وأكد مصدر أوكراني رفيع آخر أن ماسك كان حاضرا شخصيا مع ترامب أثناء إجراء المكالمة.
وقال المصدر إن ماسك "لم يكن على الخط، ترامب أعطاه الهاتف. كانا معا في مكان ما".
وأضاف أن "زيلينسكي شكر (ماسك) على ستارلينك، وتحدثا لفترة وجيزة"، في إشارة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المتاحة للقوات الأوكرانية.
ولفت المصدر إلى أن "المحادثة الرئيسية كانت بالطبع مع ترامب"، كاشفا أنه وزيلينسكي "لم يناقشا أي شيء جوهري، كانت مجرد محادثة ترحيب".
وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، أنه أجرى مكالمة "ممتازة" مع ترامب اتفقا خلالها على "الحفاظ على حوار وثيق" و"تعزيز تعاوننا"، من دون أي ذكر لماسك. 

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المصدر: آ ف ب
دونالد ترامب
فولوديمير زيلينسكي
إيلون ماسك
مكالمة هاتفية
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