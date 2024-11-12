إصابات جراء مطبات هوائية على متن خطوط لوفتهانزا

تسببت مطبات هوائية في إصابة 11 شخصاً على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران خلال رحلتها إلى فرانكفورت. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 747-8، انطلقت من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لكنها تعرضت لاحقاً لاضطرابات جوية شديدة لفترة قصيرة فوق المحيط الأطلسي بسبب تيارات هوائية.

وصرحت متحدثة باسم لوفتهانزا بقولها:«وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً، أصيب للأسف خمسة ركاب وستة من أفراد الطاقم بجروح طفيفة في معظمها». وأضافت المتحدثة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد درجة الإصابات بشكل دقيق «نظراً لأن المصابين لا يزالون يتلقون العلاج»، مشيرة إلى أنهم تلقوا الرعاية فور هبوط الطائرة بشكل آمن في فرانكفورت قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت إن الطيار كان طلب بالفعل توفير المساعدة الطبية أثناء اقتراب الطائرة من فرانكفورت. ووفقاً لتصريحات المتحدثة، كانت الطائرة تمر بمنطقة تلاق مداري، وهي منطقة ضغط جوي منخفض على خط الاستواء، يتعين على الطائرات عبورها في هذا الجزء من العالم.

وأوضحت المتحدثة أن «هذا يعني وجود تيارات هوائية في هذه المنطقة المنخفضة الضغط، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات جوية».

وأكدت المتحدثة أن «سلامة الرحلة لم تكن مهددة في أي وقت». ووفقاً لتصريحاتها، كان على متن الطائرة 329 راكباً وطاقم يضم 19 فرداً.