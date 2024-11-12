الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إصابات جراء مطبات هوائية على متن خطوط لوفتهانزا

إصابات جراء مطبات هوائية على متن خطوط لوفتهانزا
12 نوفمبر 2024 18:28

 تسببت مطبات هوائية في إصابة 11 شخصاً على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران خلال رحلتها إلى فرانكفورت. وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينج 747-8، انطلقت من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لكنها تعرضت لاحقاً لاضطرابات جوية شديدة لفترة قصيرة فوق المحيط الأطلسي بسبب تيارات هوائية.
 وصرحت متحدثة باسم لوفتهانزا بقولها:«وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً، أصيب للأسف خمسة ركاب وستة من أفراد الطاقم بجروح طفيفة في معظمها». وأضافت المتحدثة أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد درجة الإصابات بشكل دقيق «نظراً لأن المصابين لا يزالون يتلقون العلاج»، مشيرة إلى أنهم تلقوا الرعاية فور هبوط الطائرة بشكل آمن في فرانكفورت قبل ظهر اليوم الثلاثاء.
 وقالت إن الطيار كان طلب بالفعل توفير المساعدة الطبية أثناء اقتراب الطائرة من فرانكفورت. ووفقاً لتصريحات المتحدثة، كانت الطائرة تمر بمنطقة تلاق مداري، وهي منطقة ضغط جوي منخفض على خط الاستواء، يتعين على الطائرات عبورها في هذا الجزء من العالم. 
وأوضحت المتحدثة أن «هذا يعني وجود تيارات هوائية في هذه المنطقة المنخفضة الضغط، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات جوية».
 وأكدت المتحدثة أن «سلامة الرحلة لم تكن مهددة في أي وقت». ووفقاً لتصريحاتها، كان على متن الطائرة 329 راكباً وطاقم يضم 19 فرداً. 

المصدر: د ب أ
لوفتهانزا
آخر الأخبار
استمرار البحث عن مفقودين بعد فيضانات إسبانيا
الأخبار العالمية
استمرار البحث عن مفقودين بعد فيضانات إسبانيا
اليوم 19:04
سباق الخيول العربية في ضيافة الظفرة
الرياضة
سباق الخيول العربية في ضيافة الظفرة
اليوم 19:00
العين يعيد تشكيل الجهاز الإداري لفريق كرة القدم
الرياضة
العين يعيد تشكيل الجهاز الإداري لفريق كرة القدم
اليوم 18:45
هاميلتون: شوماخر أسطورة رياضة السيارات
الرياضة
هاميلتون: شوماخر أسطورة رياضة السيارات
اليوم 18:45
الإمارات مساهم رئيسي في مفاوضات تغير المناخ
اقتصاد
«أوبك»: الإمارات تواصل نموها الاقتصادي القوي
اليوم 18:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©