ملك الأردن: "حل الدولتين" هو الطريق لتحقيق السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أن "حل الدولتين" هو الطريق لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال خطاب العرش في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة الـ20، قال الملك عبدالله الثاني إن "الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

وأضاف "نعمل جاهدين، من خلال تحركات عربية ودولية، لوقف هذه الحرب".

وأكد الملك أن "السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي" عن الفلسطينيين، مؤكدا تمسك بلاده بهذا الحل.

الملك عبدالله الثاني يلقي خطابا أمام مجلس الأمة الأردني

وقال العاهل الأردني، في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، إن "السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين".

وأضاف "سنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام".

وقال الملك، خلال الخطاب، إن "قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة".