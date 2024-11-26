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ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على 3 دول

ترامب يتعهد بفرض رسوم جديدة على 3 دول
26 نوفمبر 2024 08:08

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الاثنين أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير رسوماً جمركية بنسبة 25% على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب "في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة".

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وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10%، "تزاد إلى أيّ رسوم إضافية"، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية.

المصدر: وكالات
كندا
الصين
ترامب
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