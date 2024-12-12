2025 سيكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العام المقبل سيكون ضمن الأعوام الأكثر حرارة في العالم، بعدما تجاوزت درجة الحرارة عتبة الاحتباس الحراري وهي 5ر1 درجة مئوية خلال عام 2024، لأول مرة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الأرصاد الجوية يرجح أن يكون العام المقبل من ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة حتى الآن، مع تسجيل متوسط درجات الحرارة بنحو 4ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وهذا يعني أن العام الجاري سوف يتجاوز 45ر1 درجة مئوية التي تم تسجيلها خلال عام 2023. ويعد التغير المناخي القوة الدافعة الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة، على الرغم من أن درجات الحرارة العالمية خلال عامي 2023 و 2024 ارتفعت أيضا بسبب عملية ظاهرة ال نينو للتغير المناخي الطبيعي، حيث يؤدي الدفء القادم من المحيط الهادئ الاستوائي لارتفاع درجة حرارة الأرض، حسبما قال الخبراء.