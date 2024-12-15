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«التعاون الخليجي»: دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

أطفال نازحون في مركز إيواء مؤقت بدير البلح (رويترز)
16 ديسمبر 2024 01:12

الرياض (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس، مواصلة جهود دول المجلس لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي، سفير فلسطين لدى السعودية مازن غنيم بالرياض، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 
وأشار البديوي، خلال اللقاء، إلى ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر 2024، وهو مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة كل الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين. 
واستعرض موقف دول مجلس التعاون حول اتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وشدد وفق البيان على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

دير البلح
مجلس التعاون الخليجي
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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