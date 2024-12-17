أضرار في فانواتو بعد الزلزال العنيف وإلغاء التحذير من تسونامي

هز زلزال قوته 7.4 درجة بورت فيلا عاصمة فانواتو بالمحيط الهادي اليوم الثلاثاء، مما أدى لتحطيم مبان وسيارات ومقتل شخص واحد على الأقل.

وعرضت هيئة الإذاعة الحكومية في فانواتو لقطات لمركبات محطمة خلال انهيار مبنى في شارع يصطف على جانبيه بائعون. وذكرت الإذاعة أن شخصا واحدا حوصر داخل مبنى منهار.

وأظهرت لقطات أخرى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نوافذ مكسورة وأعمدة خرسانية منهارة في مبنى يضم بعثات أجنبية في العاصمة، بينها السفارات الأميركية والبريطانية والفرنسية والنيوزيلندية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية النيوزيلندية في بيان "تعرض مبنى المفوضية العليا التابع لنا، والذي يشترك في موقعه مع مبان تابعة للولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لأضرار جسيمة".

وأضاف البيان أن الاتصالات انقطعت في أنحاء البلاد.

وأفادت الشرطة بأن شخصا واحدا على الأقل قُتل فيما نقل المصابون إلى المستشفى.

وألغى نظام التحذير الأميركي من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيرا أوليا من تسونامي لفانواتو بعد الزلزال.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في أراضي جوام وساموا التابعة للولايات المتحدة.